В Ростове на привокзальной площади появится мурал в честь Героя России Алексея Береста

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершены работы по приведению в порядок Привокзальной площади. Ранее на участке постелили новый асфальт, заменили тротуарную плитку. Пересадочный узел стал более безопасным и удобным не только для пешеходов, но и для водителей.Кроме того, глава города Александр Скрябин ставил задачу обновить остановочные комплексы. Замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванов, руководитель Департамента транспорта Константин Лашенко, глава Железнодорожного района Андрей Косенко по поручению Александра Скрябина провели выездное совещание на объекте по этому вопросу. Они обсудили технические аспекты, а также сроки установки и способы включения новых павильонов в уже существующую инфраструктуру. К работам уже приступили.В рамках концессионного соглашения на площади установят семь интерактивных «умных» остановок. Это улучшит обслуживание пассажиров и сделать ожидание транспорта более комфортным и информативным. Кроме того, администрация района потребовала снести кафе рядом с Пригородным автовокзалом на Привокзальной, 1/2Б.- На этом месте появляется мурал в честь нашего земляка, Героя России, командира группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага Алексея Прокофьевича Береста. Причем, это была инициатива жителей района, - прокомментировал ход работ глава города Александр Скрябин.Работы по обустройству мурала активно ведутся. Уличные художники наносят завершающие штрихи, рабочие занимаются благоустройством территории возле мурала. Частично удалось восстановить лавочки и урны, а также освещение. Работы завершат до конца октября.Добавим, что активное участие в реализации проекта кроме Железнодорожного района принимают руководство пригородного вокзала, юридические лица, а также ГАУ РО «Агентство развития молодёжных инициатив».