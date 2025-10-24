Суд начал заседание по избранию меры пресечения в отношении экс-главы администрации Ростова

Фото: Дондей.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Алексея Логвиненко. Следователь настаивает на заключении бывшего главы администрации города под стражу.Адвокат Логвиненко заявил, что клиент был задержан в 14:00, и у них не было времени собрать все необходимые материалы. Защитники попросили суд предоставить им 72 часа для подготовки документов, но их просьба была отклонена.Следователь указал, что Логвиненко не имеет постоянного места работы и часто выезжает за границу. На 29 октября у бывшего чиновника запланирован перелет из Краснодара в Дубай.Прокурор намерен настаивать на отправке Логвиненко в следственный изолятор.Напомним, что Алексей Логвиненко был задержан 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий.