На Дону в четырех районах зафиксированы случаи заражения озимой пшеницы зерновым клещом

Фото: ФГБУ «Россельхозцентр».

В Ростовской области специалисты выявили факт заселения посевов озимой пшеницы зимним зерновым клещом. Об этом сообщает филиал ФГБУ «Россельхозцентр».При проведении фитосанитарного обследования всходов озимых зерновых культур в Азовском, Зерноградском, Кагальницком и Сальском районах было найдено опасный для растений вредитель.Специалисты считают, что численность и площадь заражения могут увеличиться. Донским аграриям рекомендуется регулярно проводить мониторинг состояния посевов. Под угрозой — поколение посевов, которое появляется осенью.Зимний зерновой клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, кормовые травы, бобовые. Листья покрываются серыми пятнами, а прикорневая часть темнеет. В разной степени заражения растения могут приобретать серебристый или желтоватый оттенок. Впоследствии растение вянет и засыхает.