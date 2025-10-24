По подозрению в превышении полномочий задержали экс-главу Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Соцсети

Информационный портал DonDay, ссылаясь на собственные источники, сообщает о задержании Алексея Логвиненко, ранее занимавшего пост главы Ростова-на-Дону.Предполагается, что причиной задержания бывшего руководителя донской столицы стало злоупотребление служебными полномочиями. В настоящий момент сведения о задержании официального лица проходят проверку.Стоит напомнить, что Алексей Логвиненко родом из Таганрога. С 2006 по 2016 годы он занимал руководящие позиции в Управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции по Ростовской области. В этот период он возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями в УВД Таганрога, а также выступал как комментатор в рамках уголовного дела о вымогательстве.На протяжении двух лет Логвиненко работал заместителем генерального директора в «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». Затем последовал кратковременный переход на аналогичную должность в компанию «Водные ресурсы».В администрации Ростова-на-Дону он занимал пост заместителя главы по экономическим вопросам с февраля по март 2019 года. После этого неожиданно для многих он стал первым заместителем главы. После ухода в отставку Виталия Кушнарева, занимавшего тогда пост главы города, Логвиненко исполнял его обязанности до середины осени 2019 года.В октябре был организован конкурс на замещение должности сити-менеджера, победителем которого стал Логвиненко. Следует отметить, что Алексей Логвиненко руководил городской администрацией до ноября 2024 года.