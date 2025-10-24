В Ростовской области в уловах рыбаков всё чаще стал появляться чужеродный солнечный окунь

Фото: ЮНЦ РАН

Все чаще рыбаки, занимающиеся промыслом в Дону, вылавливают солнечного окуня, который не является типичным представителем местной фауны. По словам доцента кафедры зоологии ЮФУ Сергея Дудкина, этот вид проник в реку из бассейна Северского Донца.Родом из Северной Америки, солнечный окунь представляет собой инвазивный вид, который угрожает экологическому равновесию региона.Он характеризуется ранним наступлением половой зрелости и плодовитостью, что позволяет ему наносить значительный ущерб местным популяциям рыб, поскольку он питается икрой и мальками других видов. Ученый подчеркивает агрессивность и прожорливость солнечного окуня как хищника.Впервые его присутствие в водоемах Ростовской области было зафиксировано в 2019 году.Стоит отметить, что появление новых видов рыб наблюдается не только в Дону, но и в Таганрогском заливе Азовского моря, где с начала этого года было обнаружено 12 новых видов. Среди них числятся амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь.Как утверждает Сергей Дудкин, в Азовском море формируется новая экосистема, обогащенная черноморскими видами, такими как морские собачки, морской ёрш, смарида, зеленушки, морской конёк, черноморские бычки, морской петух, тёмный горбыль и другие. Некоторые из них могут временно появляться в дельте Дона. Изменениям подвергаются не только рыбы, но и другие гидробионты: моллюски, ракообразные и микроводоросли. Увеличение солености Азовского моря способствует формированию обновленной экосистемы.Традиционными обитателями донских вод остаются щука, язь, карп и сазан. Примечательно, что пестрый и белый толстолобики, а также белый амур рассматриваются как нетипичные для Дона виды, интродуцированные во второй половине 1960-х годов.Основной объем поставок молоди белого амура и толстолобика осуществлялся в 1970-е годы. В этот период вместе с мальками указанных видов в водоемы случайно попал "китайский" подвид серебряного карася, известный рыболовам как "гибрид". Кроме того, непреднамеренно в бассейн нижнего Дона был интродуцирован амурский чебачок, также называемый псевдорасборой.