Секрет бамбл-кофе: ростовский бариста рассказал, как готовится популярный напиток

Вот уже несколько лет подряд бамбл-кофе является любимым напитком всех кофеманов. Особенно растет спрос на этот кофе жарким летом, когда хочется освежиться холодным кофе с цитрусовой ноткой.

Само название кофе получил из-за яркого цвета, напоминающего шмеля (bumblebee с англ. - шмель). В ингредиенты входят американо, апельсиновый сок и лед.

На авторство напитка претендуют сразу несколько стран. В Бразилии считают, что только на родине кофе и апельсинов мог появиться такой напиток. В России утверждают, что рецепт кофейного напитка был придуман в одной их московских кофеен. В Америке есть американо-оранж, который повторяет рецепт напитка из первых двух стран.

В нашем ролике вы узнаете, как делают популярный бабл-кофе в Ростове-на-Дону.

Фото: Rostov.ru.
