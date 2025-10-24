Ростовчанам может грозить штраф за нецелевое использования земельного участка

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону 21 октября депутаты городской думы приняли поправки в Положение о муниципальном земельном контроле.Теперь Департамент земельно-имущественных отношений будет следить за использованием зданий на участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Например, на таком участке запрещено размещать коммерческие объекты вроде магазинов.Кроме того, муниципальный жилищный контроль будет выявлять незарегистрированные хозяйственные постройки. Пока штрафы за нарушения не вводятся — проверки носят профилактический характер.- Задача - не оштрафовать собственника, а разъяснить ему обязанность поставить все объекты капитального строительства на учет, - пояснили в гордуме.Однако ростовский адвокат Сергей Дзюба считает, что штрафы вскоре появятся.По его словам, инициативы, направленные на ужесточение контроля, связаны с обеспечением законности в сфере градостроительства и недвижимости.Если на участке для жилья появятся магазин, кафе, автомастерская или другой коммерческий объект, это будет считаться самовольной постройкой. Аналогично незарегистрированные хозяйственные постройки могут квалифицироваться как самовольные, что нарушает гражданское законодательство.Штрафы за нецелевое использование земли регламентированы статьёй 8.8 КоАП РФ:- Для граждан — от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. При отсутствии кадастровой стоимости — от 10 000 до 20 000 рублей.- Для должностных лиц — от 1% до 1,5%, не менее 20 000 рублей, или от 20 000 до 50 000 рублей без кадастровой стоимости.- Для юрлиц — от 1,5% до 2%, минимум 100 000 рублей, либо от 100 000 до 200 000 рублей при отсутствии кадастровой стоимости.Кроме того, за самовольное строительство предусмотрены отдельные штрафы: для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.Самовольные постройки также могут быть снесены или приведены в соответствие с требованиями по решению суда или местных властей.Таким образом, нарушителям будут сначала выписывать штрафы за нецелевое использование участка и самовольное строительство. Если собственник не исправит ситуацию, подают иск в суд о принудительном сносе постройки, который будет осуществлён за его счёт.