Баста три года не мог найти музыканта для записи нового трека

Рэпер из Ростова Баста (Василий Вакуленко) три года не выпускал трек, потому что не мог найти подходящего музыканта для записи. Об этом сообщают СМИ.Как признался Василий, он долгое время не мог найти молодого и талантливого музыканта для записи нового сингла. В конечном итоге выбор музыканта пал на популярного рэпера ICEGERGERT (Георгий Гергерт).– Это совпадение во взглядах, в предпочтениях, в том числе и брендах одежды. Иногда нужно быть суровым человеком, чтобы преодолеть все и стать лучше, — рассказал ICEGERGERT.Премьера совместного трека Басты и ICEGERGERТ состоялась 24 октября.Известно, что Георгий Гергерт — участник лейбла Gazgolder с 2024 года. Новый трек является второй совместной работой с ростовским рэпером. До этого музыканты выпустили трек «Украдем и купим».