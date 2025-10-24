Новости
Два дрона уничтожили над акваторией Азовского моря

Два дрона уничтожили над акваторией Азовского моря. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО работали 24 октября с 10:00 до 15:00.

За этот период было перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожили над Белгородской и Московской областями.
