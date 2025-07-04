Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на торги за 6 млн выставили токарный станок

В Ростовской области на торги за 6 млн выставили токарный станок

В Ростовской области объявлены торги по продаже токарного станка фирмы "КОССОВИТ" (ООО) стоимостью 6 миллионов рублей. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставлен универсальный токарный станок с числовым программным управлением MASTURN 550i 800, начальная цена которого составляет 6 083 100 рублей. Период подачи заявок на участие в торгах – с 7 июля по 8 августа. Победитель аукциона будет определен через пять дней после завершения приема заявок.

Стоит отметить, что компания "КОССОВИТ" была зарегистрирована в городе Азове в июле 2012 года. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля машинами, оборудованием и комплектующими. В августе 2018 года компания была признана банкротом из-за накопленных долгов перед кредиторами.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.