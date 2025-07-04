В Ростовской области на торги за 6 млн выставили токарный станок

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В Ростовской области объявлены торги по продаже токарного станка фирмы "КОССОВИТ" (ООО) стоимостью 6 миллионов рублей. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставлен универсальный токарный станок с числовым программным управлением MASTURN 550i 800, начальная цена которого составляет 6 083 100 рублей. Период подачи заявок на участие в торгах – с 7 июля по 8 августа. Победитель аукциона будет определен через пять дней после завершения приема заявок.Стоит отметить, что компания "КОССОВИТ" была зарегистрирована в городе Азове в июле 2012 года. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля машинами, оборудованием и комплектующими. В августе 2018 года компания была признана банкротом из-за накопленных долгов перед кредиторами.