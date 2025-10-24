Бывшего главу Ростова Алексея Логвиненко доставили в главное СУ СКР по Ростовской области
По сведениям, полученным изданием DonDay из собственного источника, Алексея Логвиненко доставили в главное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области.
Предполагается, что основанием для уголовного дела послужила его деятельность во время работы в городской администрации. Логвиненко был первоначально назначен исполняющим обязанности градоначальника после отставки Виталия Кушнарева, занимавшего тогда пост сити-менеджера. Спустя месяц после проведения конкурсных процедур Логвиненко был официально утвержден в должности временно исполняющего обязанности главы города Ростова. Он проработал на этом посту до ноября 2024 года, после чего по собственному желанию оставил должность, и его увольнение было одобрено депутатами городской думы.
До этого стало известно о подозрении в адрес экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в неправомерном использовании должностных полномочий. Источник сообщил, что в ходе дневного визита 24 октября сотрудники правоохранительных органов посетили его жилище.
В настоящее время Логвиненко, в прошлом занимавший пост главы Ростова, пребывает в центральном аппарате областного Следственного комитета.