В Ростовской области временно скорректируют график движения четырех пригородных поездов

Фото: Дондей

В Ростовской области на период проведения технических работ произойдут временные изменения в расписании движения нескольких пригородных поездов. Информация об этом была доведена до сведения жителей региона СКЖД.По информации компании, корректировка графика связана с проведением запланированных ремонтных работ на железнодорожных путях.В определенные дни – 24, 26, 28 и 30 ноября – изменения затронут электропоезд № 6518, следующий по маршруту Кутейниково – Лихая (в составе объединенного поезда № 6518/6516 Кутейниково - Лихая - Ростов), а также поезд № 6356, курсирующий из Шептуховки в Лихую (в составе объединенного поезда № 6356/6160 Шептуховка - Лихая - Ростов).Отправление поезда со станции Кутейниково будет задержано на 15 минут и произойдет в 3:42. Прибытие в Лихую также сместится на 21 минуту и составит 6:30.Изменения также коснутся поезда № 6516, отправляющегося из Лихой в Ростов (в составе объединенного поезда № 6518/6516 Кутейниково - Лихая - Ростов). Кроме того, на 12 минут позднее отправится поезд № 6170, следующий по маршруту Усть-Донецкая - Ростов.Подчеркивается, что все поезда будут двигаться с остановками, предусмотренными действующим графиком.