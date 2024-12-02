В Ростовской области изменится расписание электричек 3 и 6 декабря
В Ростовской области 3 и 6 декабря изменится движение некоторых поездов. Об этом предупредили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
В расписании на 3 декабря произойдут изменения в графике движения трех поездов.
Поезд № 6356 изменит маршрут и будет следовать по направлению Шептуховка — Лихая в составе поезда № 6356/6160. Отправление со станции Шептуховка состоится в 04:36, прибытие на станцию Лихую – в 07:31.
Поезд № 6160 также изменит маршрут и будет следовать по направлению Лихая — Ростов в составном поезде № 6356/6160. Отправление со станции Лихой состоится с задержкой в 20 минут – в 07:33. Прибытие на станцию Ростов-Главный запланировано на 11:38.
Поезд № 6169 сообщением Ростов — Усть-Донецкая отправится со станции Ростов-Главный на 31 минуту раньше, в 12:44. Прибытие в Усть-Донецкую ожидается в 17:10.
В расписании на 6 декабря также произойдут изменения.
Поезд № 6356 будет следовать по маршруту Шептуховка — Лихая. Отправление со станции Шептуховка состоится с задержкой в 37 минут – в 04:05, прибытие в Лихую — в 07:00.
Поезд № 6160 будет следовать по маршруту Лихая — Ростов. Отправление со станции Лихой состоится в 07:02, прибытие в Ростов — в 11:20.
Поезд № 6169 сообщением Ростов — Усть-Донецкая отправится со станции Ростов-Главный на 1 минуту раньше, в 13:14. Прибытие на конечную станцию ожидается в 17:40.
Изменения в графике связаны с проведением ремонтных работ. Актуальное расписание можно узнать на сайте компании.