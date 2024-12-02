В Ростовской области изменится расписание электричек 3 и 6 декабря

Фото: ростов.ру

В Ростовской области 3 и 6 декабря изменится движение некоторых поездов. Об этом предупредили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Поездизменит маршрут и будет следовать по направлениюв составе поезда № 6356/6160. Отправление со станции Шептуховка состоится в 04:36, прибытие на станцию Лихую – в 07:31.Поездтакже изменит маршрут и будет следовать по направлениюв составном поезде № 6356/6160. Отправление со станции Лихой состоится с задержкой в 20 минут – в 07:33. Прибытие на станцию Ростов-Главный запланировано на 11:38.Поездсообщениемотправится со станции Ростов-Главный на 31 минуту раньше, в 12:44. Прибытие в Усть-Донецкую ожидается в 17:10.Поездбудет следовать по маршруту. Отправление со станции Шептуховка состоится с задержкой в 37 минут – в 04:05, прибытие в Лихую — в 07:00.Поездбудет следовать по маршруту. Отправление со станции Лихой состоится в 07:02, прибытие в Ростов — в 11:20.Поездсообщениемотправится со станции Ростов-Главный на 1 минуту раньше, в 13:14. Прибытие на конечную станцию ожидается в 17:40.Изменения в графике связаны с проведением ремонтных работ. Актуальное расписание можно узнать на сайте компании.