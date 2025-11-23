В аварии с кроссовером в Ростове пострадал 14-летний подросток

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону зафиксирован инцидент на дороге, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщили представители региональной дорожной полиции.Авария произошла днем 23 ноября на проспекте Стачки, недалеко от дома номер 218. По предварительным сведениям, столкнулись два транспортных средства: «Лада XRAY», за рулём которой был 45-летний водитель, и «Ниссан X-Trail», которым управлял 63-летний мужчина.В результате данного столкновения травмы получил 14-летний юноша, который ехал в салоне «Лады XRAY» на пассажирском сиденье.