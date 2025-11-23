На торги за 121 миллион рублей в Ростове выставили помещение московской сети аптек

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлено помещение, ранее принадлежавшее столичной сети аптек. Объявление о предстоящих торгах размещено на электронной площадке «Торги России».Речь идет о продаже коммерческой недвижимости, расположенной по адресу: улица Орская, 25. Общая площадь объекта составляет 4 423,6 квадратных метра.Начальная цена лота установлена на уровне 121,4 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 декабря. Результаты аукциона будут объявлены через пять дней после завершения периода подачи заявок.Следует отметить, что данное помещение находилось в собственности московской фармацевтической компании. ООО «БИОТЭК» было объявлено банкротом в апреле 2025 года, и с тех пор активы компании регулярно выставляются на продажу.