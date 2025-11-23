В конце ноября в Ростовской области после аномального потепления резко похолодает

Фото: Дондей

В конце текущего месяца, на предстоящей рабочей неделе, Ростовская область столкнется с резким падением температуры воздуха. Детальный прогноз предоставили специалисты из ростовского Гидрометеорологического центра.В течение ближайших суток в регионе сохранится теплая атмосфера, с температурой, достигающей +19 градусов. В начале недели в западной части области возможны незначительные осадки в виде дождя, а в ночное и утреннее время в некоторых районах вероятны туманы.Однако, во вторник, 25 ноября, ожидается значительное снижение температуры. Днем на севере области столбик термометра опустится до +6…+11 градусов. В ночное время синоптики предсказывают значения от -1 до +3 градусов. Подобные погодные условия сохранятся в Ростовской области как минимум до наступления выходных.Состояние рек в регионе остается устойчивым, возникновения опасных ситуаций не ожидается.