Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В конце ноября в Ростовской области после аномального потепления резко похолодает

В конце ноября в Ростовской области после аномального потепления резко похолодает

В конце текущего месяца, на предстоящей рабочей неделе, Ростовская область столкнется с резким падением температуры воздуха. Детальный прогноз предоставили специалисты из ростовского Гидрометеорологического центра.

В течение ближайших суток в регионе сохранится теплая атмосфера, с температурой, достигающей +19 градусов. В начале недели в западной части области возможны незначительные осадки в виде дождя, а в ночное и утреннее время в некоторых районах вероятны туманы.

Однако, во вторник, 25 ноября, ожидается значительное снижение температуры. Днем на севере области столбик термометра опустится до +6…+11 градусов. В ночное время синоптики предсказывают значения от -1 до +3 градусов. Подобные погодные условия сохранятся в Ростовской области как минимум до наступления выходных.

Состояние рек в регионе остается устойчивым, возникновения опасных ситуаций не ожидается.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.