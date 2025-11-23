Желтый уровень по угрозе атаки беспилотников объявили на Дону 23 ноября

Фото: Купол России

В Ростовской области в ночь на 23 ноября был объявлен "желтый" уровень угрозы из-за активности беспилотников, по данным мониторинговых ресурсов.Установление данного режима свидетельствует о том, что в указанном регионе было отмечено появление дронов.В связи с объявленной угрозой, жителям рекомендуется сохранять спокойствие и доверять исключительно информации, поступающей из подтвержденных государственных каналов.Параллельно с оповещением о возможной опасности, исходящей от беспилотных летательных аппаратов, в Ростове временно ограничили доступ к сотовой сети.Указанное действие было предпринято для увеличения степени защищенности горожан.