Желтый уровень по угрозе атаки беспилотников объявили на Дону 23 ноября

В Ростовской области в ночь на 23 ноября был объявлен "желтый" уровень угрозы из-за активности беспилотников, по данным мониторинговых ресурсов.

Установление данного режима свидетельствует о том, что в указанном регионе было отмечено появление дронов.

В связи с объявленной угрозой, жителям рекомендуется сохранять спокойствие и доверять исключительно информации, поступающей из подтвержденных государственных каналов.

Параллельно с оповещением о возможной опасности, исходящей от беспилотных летательных аппаратов, в Ростове временно ограничили доступ к сотовой сети.

Указанное действие было предпринято для увеличения степени защищенности горожан.
Фото: Купол России
