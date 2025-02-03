В Ростовской области с 12 февраля свое расписание изменят несколько пригородных поездов

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С 12 февраля в Ростовской области произойдут изменения в расписании пригородных поездов, о чем сообщила СКЖД на своем сайте.По информации компании, два рейса будут полностью отменены, а у четырех других изменится порядок движения. Эти временные корректировки связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.Так, будет отменён электричка №6157 «Ростов – Лихая», отправляющаяся от станции Ростов в 07:40 и прибывающая в Лихую в 11:44. Также не будет поезда №6156 «Лихая – Ростов», который уезжает в 15:26 и прибудет в 19:14.Изменения затронут и поезда №6365 «Глубокая – Кутейниково» (отправление в 08:36 с задержкой 14 минут) и №6364 «Кутейниково – Лихая» (отправление в 13:51 с задержкой 34 минуты).Кроме того, корректировки коснутся электрички №6158 «Лихая – Ростов» (отправление в 17:54 с задержкой 10 минут) и поезда №6155 «Ростов – Лихая» (отправление в 06:28 с опозданием на 1 час 02 минуты).Все составы будут делать остановки в соответствии с действующим расписанием.