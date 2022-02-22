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Волонтеры подключились к поиску женщины, пропавшей без вести в Ростовской области

Волонтеры подключились к поиску женщины, пропавшей без вести в Ростовской области

К поискам 40-летней женщины, пропавшей без вести в Ростовской области, подключили волонтерские отряды. Ольга Крохотина перестала выходить на связь с родными около трех дней назад.

23 февраля женщина ушла из дома в станице Багаевской и пропала. С тех пор о ней больше ничего не известно. Родные попытались найти ее самостоятельно. Друзья пропавшей ничего не знают о ее планах и передвижениях, а мобильный самой Ольги выключен. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию в надежде разыскать пропавшую. Позднее они обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшей - 180 сантиметров, у Ольги карие глаза и темные волосы. На ней в день исчезновения были темная куртка, шапка. На ногах - кроссовки красно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Крохотиной, позвоните в полицию или по номерам: 8 (86383) 6-93-18, 6-92-24, 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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