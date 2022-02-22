Волонтеры подключились к поиску женщины, пропавшей без вести в Ростовской области
К поискам 40-летней женщины, пропавшей без вести в Ростовской области, подключили волонтерские отряды. Ольга Крохотина перестала выходить на связь с родными около трех дней назад.
23 февраля женщина ушла из дома в станице Багаевской и пропала. С тех пор о ней больше ничего не известно. Родные попытались найти ее самостоятельно. Друзья пропавшей ничего не знают о ее планах и передвижениях, а мобильный самой Ольги выключен. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию в надежде разыскать пропавшую. Позднее они обратились за помощью к волонтерам.
Рост пропавшей - 180 сантиметров, у Ольги карие глаза и темные волосы. На ней в день исчезновения были темная куртка, шапка. На ногах - кроссовки красно-синего цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Крохотиной, позвоните в полицию или по номерам: 8 (86383) 6-93-18, 6-92-24, 8 (800) 700-54-52.