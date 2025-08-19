Новости
Родные ищут пропавшую без вести 58-летнюю женщину из Новошахтинска

В Ростовской области родственники разыскивают 58-летнюю Светлану Попову, о местонахождении которой ничего не известно с 13 августа.

Приблизительно неделю назад женщина ушла из дома в Новошахтинске, не сообщив никому о своих планах. После того, как Светлана не вернулась, обеспокоенные члены семьи обратились в правоохранительные органы. Впоследствии к поисковой операции подключились добровольцы.

Приметы пропавшей: рост – около 170 см, комплекция полная. У Светланы карие глаза и темно-русые волосы с сединой.

В день исчезновения на ней был надет халат в сине-серых тонах и обута в зеленые мокасины.

Всех, кто узнал женщину на фотографии или обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
