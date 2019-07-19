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В Ростовской области ищут пропавшую 25-летнюю девушку

В Ростовской области ищут пропавшую 25-летнюю девушку
В Ростовской области ищут 25-летнюю девушку. Кристина Босько пропала в поселке Верхнетемерницком в Аксайском районе 17 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Дон».

Почти неделю Кристина не выходит на связь с близкими. К ее поиску подключились волонтеры. В настоящее время они распространяют ориентировки с приметами девушки.

У пропавшей среднее телосложение. Волосы у девушки крашеные светлые, глаза карие. У Кристины Босько есть особая примета: татуировка на правой лопатке. В день исчезновения она была одета в спортивный костюм, на ногах - черные слипоны с белой подошвой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Кристины Босько, просят обращаться по номерам: 8-800-700-56-76 или 112, 102.

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