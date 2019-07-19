В Ростовской области ищут пропавшую 25-летнюю девушку



В Ростовской области ищут 25-летнюю девушку. Кристина Босько пропала в поселке Верхнетемерницком в Аксайском районе 17 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Дон».



Почти неделю Кристина не выходит на связь с близкими. К ее поиску подключились волонтеры. В настоящее время они распространяют ориентировки с приметами девушки.



У пропавшей среднее телосложение. Волосы у девушки крашеные светлые, глаза карие. У Кристины Босько есть особая примета: татуировка на правой лопатке. В день исчезновения она была одета в спортивный костюм, на ногах - черные слипоны с белой подошвой.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Кристины Босько, просят обращаться по номерам: 8-800-700-56-76 или 112, 102.