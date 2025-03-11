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Акции сельхозкооператива «Тихий Дон» выставили на торги за 6,6 млн рублей

Акции сельхозкооператива «Тихий Дон» выставили на торги за 6,6 млн рублей
Ценные бумаги сельскохозяйственного производственного кооператива «Тихий Дон» пытаются продать с молотка. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили лот стоимостью 6,6 миллиона рублей. В него входит 73 641 акция акционерного общества «Лепесток».

Заявки на участие в торгах принимаются с 5 марта по 9 апреля.

СПК «Тихий Дон» был зарегистрирован в апреле 1998 года в хуторе Белогорском Шолоховского района Ростовской области. Спустя 20 лет работы предприятие признали банкротом из-за финансовых трудностей.
Фото: Ростов.Ру
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