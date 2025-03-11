Акции сельхозкооператива «Тихий Дон» выставили на торги за 6,6 млн рублей

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Ценные бумаги сельскохозяйственного производственного кооператива «Тихий Дон» пытаются продать с молотка. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили лот стоимостью 6,6 миллиона рублей. В него входит 73 641 акция акционерного общества «Лепесток».Заявки на участие в торгах принимаются с 5 марта по 9 апреля.СПК «Тихий Дон» был зарегистрирован в апреле 1998 года в хуторе Белогорском Шолоховского района Ростовской области. Спустя 20 лет работы предприятие признали банкротом из-за финансовых трудностей.