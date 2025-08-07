В Ростовской области на повторные торги выставили 30% акций сельхозкомпании

Фото: Donday

В Ростовской области вновь выставлены на продажу 30% акций сельскохозяйственного предприятия. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Предметом торгов являются более 70 тысяч акций акционерного общества «Лепесток», входящего в агрохолдинг «Тихий Дон». Номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей. Общая стоимость предлагаемого пакета акций оценивается в 6 627 690 рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 августа. Итоги торгов будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.Следует подчеркнуть, что данные акции выставляются на продажу не в первый раз. Первоначальная цена составляла 7,3 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей стоимость лота была снижена на 700 тысяч рублей.