Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на повторные торги выставили 30% акций сельхозкомпании

В Ростовской области на повторные торги выставили 30% акций сельхозкомпании

В Ростовской области вновь выставлены на продажу 30% акций сельскохозяйственного предприятия. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Предметом торгов являются более 70 тысяч акций акционерного общества «Лепесток», входящего в агрохолдинг «Тихий Дон». Номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей. Общая стоимость предлагаемого пакета акций оценивается в 6 627 690 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 августа. Итоги торгов будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.

Следует подчеркнуть, что данные акции выставляются на продажу не в первый раз. Первоначальная цена составляла 7,3 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей стоимость лота была снижена на 700 тысяч рублей.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.