На два месяца в Ростове ограничат движение авто и пешеходов по бульвару Комарова

В конце октября в Ростове-на-Дону стартуют работы по модернизации водопроводных сетей. Движение по некоторым участкам города будет ограничено почти на два месяца.Как сообщили в городском департаменте транспорта, работы связаны с обновлением изношенных подземных коммуникаций, в частности, водопроводных сетей. Для этого необходимо частично вскрыть проезжую часть и тротуары.Ограничения затронут участок бульвара Комарова от строения № 40 до улицы Баграмяна, а также саму улицу Баграмяна — от перекрёстка с улицей Комарова до улицы Алагирской. Из-за этих работ маршруты общественного транспорта будут изменены, а на некоторых участках появятся временные ограждения и объездные пути.Модернизация водопроводных сетей продлится до 25 декабря текущего года. В городской администрации подчеркнули, что данные работы направлены на предотвращение аварий и обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых районов.