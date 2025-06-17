В Ростовской области с молотка за 7,3 млн пытаются продать 30% акций сельхоз компании

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В Ростовской области выставлены на продажу 30% доли сельскохозяйственного предприятия за 7,3 миллиона рублей. Объявление о предстоящем аукционе размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Предметом торгов являются более 70 тысяч акций акционерного общества «Лепесток», входящего в состав агрофирмы «Тихий Дон». Номинальная цена каждой акции составляет 100 рублей. Суммарная стоимость всего пакета акций оценивается в 7 364 100 рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 июля. Результаты торгов будут объявлены через пять дней после завершения периода подачи заявок.СПК «Тихий Дон» зарегистрирован в ноябре 2002 года в Шолоховском районе Ростовской области. Основным видом деятельности компании было выращивание зерновых и зернобобовых культур, за исключением риса, а также семян масличных культур. В январе 2019 года организация была признана несостоятельной.