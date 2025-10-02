Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области ведутся поиски пропавшего мужчины из города Сочи. 52-летний Михаил Селиверстов исчез 11 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.Его близкие сразу обратились в полицию после обнаружения пропажи. Позже к поискам присоединились волонтёры, которые предположили, что Михаил может быть в городе Шахты в донском регионе.Рост мужчины составляет 170 сантиметров, он среднего телосложения, с тёмно-русыми волосами с проседью и голубыми глазами.Если у вас есть информация о местонахождении Михаила, сообщите по телефону горячей линии: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).