В Ростовской области ведутся поиски пропавшего мужчины из города Сочи

В Ростовской области ведутся поиски пропавшего мужчины из города Сочи. 52-летний Михаил Селиверстов исчез 11 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Его близкие сразу обратились в полицию после обнаружения пропажи. Позже к поискам присоединились волонтёры, которые предположили, что Михаил может быть в городе Шахты в донском регионе.

Рост мужчины составляет 170 сантиметров, он среднего телосложения, с тёмно-русыми волосами с проседью и голубыми глазами.

Если у вас есть информация о местонахождении Михаила, сообщите по телефону горячей линии: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).
