ГАИ опубликовала кадры момента двух жутких смертельных аварий в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области обнародованы видеоматериалы с мест двух смертельных ДТП. Вчерашний день, 1 октября, в Ростовском регионе ознаменовался двумя крупными автокатастрофами, повлекшими смерть четырех человек. Как сообщает областное управление ГИБДД, главной причиной обеих трагедий послужила попытка водителей совершить опасный маневр. К сожалению, эта необдуманная акция привела к летальному исходу.Первый случай произошел в Миллеровском районе. Автомобилист не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с грузовиком, стоявшим на обочине. От мощного удара легковой автомобиль был сильно деформирован. Находившаяся в салоне семья погибла на месте.Вторая авария случилась неподалеку от Ростова, в районе Тачанки. Легковой автомобиль врезался в трактор. От удара машина превратилась в искореженный металлолом. В результате этой аварии 22-летний молодой человек, сидевший справа, скончался, также получили ранения водитель и еще один пассажир.