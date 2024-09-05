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В Батайске к поискам пропавшего 65-летнего мужчины подключились волонтеры

В Батайске к поискам пропавшего 65-летнего мужчины подключились волонтеры
В Батайске Ростовской области к поискам пропавшего пенсионера подключились волонтеры. Валерия Буровкина родные разыскивают с 1 сентября.

Племянник 65-летнего Валерия рассказал, что пенсионер жил один. Его пропажу заметили не сразу. Родственники начали поиски самостоятельно: обзвонили больницы и морги, разместили информацию о пропаже в местных группах в социальных сетях. Однако все попытки оказались безуспешными. Тогда они обратились в полицию, чтобы написать заявление.

Роман худощавого телосложения, рост — 175 сантиметров. У него седые волосы и карие глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите по номерам телефонов: 8-908-501-80-99 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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