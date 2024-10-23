В Ростове разыскивают пропавшего пожилого мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего пожилого мужчину. О местонахождении Михаила Галкина ничего не известно уже шесть месяцев.Мужчина пропал еще 28 марта 2024 года. Родные забеспокоились, когда Михаил перестал выходить с ними на связь. Они обратились за помощью в полицию. Позже к поискам присоединились волонтеры.Михаил ростом примерно 154 сантиметра, у него нормальное телосложение. У мужчины русые волосы с проседью и карие глаза. В чем он был одет в день пропажи неизвестно.Если вы узнали мужчину на фото или же знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам телефонов: 112 и 8-800-700-54-52.