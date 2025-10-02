Новости
Бывший советник губернатора Ростовской области останется в СИЗО до 5 ноября

Экс-советник губернатора Ростовской области останется в СИЗО до ноября. Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения Виктору Гончарову на месяц. Он будет находиться в следственном изоляторе до 5 ноября.

Виктора Гончарова задержали еще 21 февраля 2025 года. Он подозревается в превышении должностных полномочий. На посту замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров распорядился о выделении 155 миллионов рублей в качестве субсидий предприятиям. Деньги были взяты из федерального и областного бюджетов. Затем эти компании были признаны банкротами.

Добавим, что по этому делу проходит министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.
Фото: правительство Ростовской области.
