В Ростовской области к поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры
В Ростовской области продолжаются поиски 56-летнего мужчины, пропавшего без вести. Александр Муравин не выходит на связь с близкими несколько месяцев.
Последний раз его видели 5 июля. В тот день житель хутора Первого Мая Тарасовского района ушел из дома и не вернулся. Родные тут же бросились на поиски. Когда самостоятельно найти Александра не удалось, близкие написали заявление в полицию. А в конце октября к поискам подключились отряды добровольцев.
Рост пропавшего составляет порядка 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения у Александра не было с собой ни телефона, ни документов. Никто не знает, куда он мог отправиться. Известно, что ранее мужчина не раз уходил из дома.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра Муравина, сообщите по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.