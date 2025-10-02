Новости
В кубковом матче "Ростов" обыграет "Динамо МХ": прогноз

В кубковом матче «Ростов» обыграет «Динамо МХ». Эксперты сообщают, что с высокой долей вероятности донская команда обыграет соперников со счетом 2:1.

"Ростов" сейчас набирает обороты. Преодолев череду неудач, клуб в следующих играх мотивирован только на победу. Проделав огромную работу над ошибками, ростовчане завладеют преимуществом и забьют два гола в матче Кубка России в Каспийске 2 октября.

Хоть «Динамо» и забивает в пяти из шести матчей во всех турнирах, но «Ростов» сейчас на подъеме и мотивирован больше, чем соперник.
Фото: ФК Ростов
