В кубковом матче "Ростов" обыграет "Динамо МХ": прогноз

Фото: ФК Ростов

В кубковом матче «Ростов» обыграет «Динамо МХ». Эксперты сообщают, что с высокой долей вероятности донская команда обыграет соперников со счетом 2:1."Ростов" сейчас набирает обороты. Преодолев череду неудач, клуб в следующих играх мотивирован только на победу. Проделав огромную работу над ошибками, ростовчане завладеют преимуществом и забьют два гола в матче Кубка России в Каспийске 2 октября.Хоть «Динамо» и забивает в пяти из шести матчей во всех турнирах, но «Ростов» сейчас на подъеме и мотивирован больше, чем соперник.