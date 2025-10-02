Новости
Купальный сезон на Дону официально закрыли с 1 октября

В Ростовской области официально объявили о завершении купального сезона с наступлением октября. Соответствующее уведомление было распространено среди жителей региона областным ведомством ГО и ЧС.

С начала текущего года в водоемах Ростовской области зафиксировано 60 происшествий, приведших к печальным последствиям – гибели 56 человек, среди которых 9 детей. Основной фактор, способствующий возникновению трагедий, – это несанкционированное купание в местах, не предназначенных для этого.

В июле 2025 года в Ростовской области произошла страшная трагедия, в результате которой утонули две несовершеннолетние девочки. Одиннадцатого июля компания подростков отмечала день рождения на Первомайском пляже в станице Казанской, при этом они находились без внимания взрослых. Во время прогулки по берегу девочки случайно провалились в углубление, и сильное течение не позволило им выбраться.

К сожалению, обе школьницы погибли. В тот же день спасатели из Вёшенского поисково-спасательного подразделения обнаружили тело одной из утонувших.

По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, тело второй девочки было найдено лишь спустя десять дней, 20 июля.
Фото: ГО и ЧС Ростова-на-Дону
