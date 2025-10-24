В деле руководителя «Колхоза им. Мясникяна» нестыковки
В Азовском городском суде продолжают слушать дело в отношении председателя одного из передовых молочных хозяйств донского региона - генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. Его обвиняют в причинении имущественного вреда на сумму 800 миллионов рублей 89 акционерам в результате реорганизации СПК в Акционерное общество.
Еще в 2022 году несколько бывших акционеров АО «Колхоз им. Мясникяна» написали заявление на Матеоса Хатламаджияна. Они посчитали, что им нанесли материальный ущерб в результате реорганизации СПК в акционерное общество. Единственным обвиняемым в деле оказался Матеос Хатламаджиян. Следствие длилось два года. По словам адвоката Людмилы Лопаткиной, оно сопровождалось многочисленными нарушениями. К примеру, 90 процентов допросов проведены сотрудниками оперативных служб в школе №2 или по месту жительства акционеров пенсионного возраста, одновременно допрашивалось по 5-6 человек. На заявлениях о преступлении на имя замначальника СО ГСУ Лысенко В.В. нет штампа о регистрации в Книге учета совершения преступлений, талон уведомления не выдавался. На заявлениях об ознакомлении с материалами дела нет дат, а текст печатный и одинаковый для всех. Без дат и регистрационных печатей. По словам адвоката, потерпевшие даже не помнят, какие документы и когда подписывали.
Пока шло следствие, работники хозяйства неоднократно обращали внимание общественности и правоохранительных органов на нарушения и восстановить справедливость. В феврале 2025 года сотрудники АО «Колхоз им. Мясникяна» обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с видеообращением, в котором рассказали о давлении на предприятие и призвали его сохранить одно из ведущих животноводческих хозяйств региона.
На фото: уборка зерновых колосовых в 2023 г.
Слушания по делу начались 16 сентября. На первом заседании должны были заслушать потерпевших, однако защита попросила дать слово обвиняемому. Гендиректор пояснил, что ему непонятно в чем его обвиняют, если переход из СПК в АО был вызван необходимостью. На основании заключения Ревизионного Союза, вся процедура реорганизации соответствовала законодательству. Вопрос о реорганизации рассматривался на заседании правления, затем представлен на обсуждение общего собрания. Большинство проголосовало за создание акционерного общества. Информация с повесткой собраний размещалась в районной газете «Заря». Документы для проведения собрания и сама процедура проведены квалифицированным юристом в области корпоративного права.
Матеос Хатламаджиян сообщил, что предварительное расследование проводилось с грубыми нарушениями УПК, его доводы и ходатайства стороны защиты игнорировались, а обвинительное заключение не соответствует обстоятельствам дела. Никакого ущерба, тем более имущественного, ни акционерам, ни предприятию, причинено не было. Дело в том, что никто из членов СПК или акционеров не может владеть имуществом в колхозе. Всё имущество принадлежит акционерному обществу, а ранее СПК. Акционеры владеют только своими акциями и земельными долями, которые они сдают в аренду. Все акционеры, ранее члены СПК, вправе участвовать в собраниях, вносить предложения, обжаловать решения общих собраний. Но у них есть все права и обязанности, в первую очередь, соблюдать Устав.
При этом, к материалам уголовного дела не приобщены многие документы, имеющие непосредственное отношение к делу.
На суде присутствующие заявители пытались оказать психологическое давление на обвиняемого и состав суда. Они прерывали речь криками и репликами, создавая напряженную обстановку. Судье пришлось несколько раз призывать их к порядку.
Представитель потерпевших и гособвинения задали вопрос о распределении прибыли в обществе. Матеос Хатламаджиян ответил, что все вопросы, в том числе прибыли, решаются коллегиально. Прибыль направлялась на развитие хозяйства, модернизацию, строительство новых корпусов и закупку современной техники. Деятельность АО, показатели работы находятся в свободном доступе.
На фото: праздничное мероприятие в честь 90-летнего юбилея колхоза.
На допросе потерпевших по делу 23 сентября первой дала показания Рита Хатламаджиян. До 2019 года она работала на предприятии бухгалтером и написала одно из первых заявлений на гендиректора.
Женщина стала членом СПК после получения наследства от мужа. У нее было две земельные доли и имущественный пай. На суде она заявила, что узнала о нанесенном ей ущербе от других акционеров. В ноябре 2022 года она приехала в Ростов, где написала на гендиректора заявление. При этом, женщина призналась, что ни разу не читала устав предприятия и не ходила на собрания акционеров.
В свою очередь, защитники подсудимого Людмила Лопаткина и Вячеслав Котельников отметили, что показания в суде и в материалах дела отличаются. Согласно первым показаниям, Рита узнала о «преступлении» от правоохранительных органов и посещала собрания после увольнения. У других допрошенных акционеров тоже нашлись несоответствия.
В общей сложности, на суде уже были допрошены 10 потерпевших. Большинство из них не смогли дать конкретных объяснений по обстоятельствам дела. Из них трое были членами СПК на момент реорганизации и недовольны своим увольнением. Их ответы о причиненном ущербе были невнятными: Рита Хатламаджиян согласилась с расчетом ущерба, сделанным следователями, хотя не понимала его сути. Чувараян Хачерес указал, что ущерб заключается в том, что с 1991 года паи не увеличивались. Арам Багаджиян был недоволен размером заработной платы, а Сурен Кураян не понимал, зачем колхоз строит новые объекты, при это он не посещал собрания из-за нехватки времени.
Все потерпевшие убеждены, что являются собственниками имущества колхоза, хотя закон и Устав АО четко указывают, что имущество принадлежит акционерному обществу, а ранее принадлежало СПК.
Среди потерпевших есть бывшие члены правления колхоза. Они подтвердили, что все вопросы деятельности предприятия действительно обсуждались на заседаниях правления и общего собрания, а информация о решениях публиковалась открыто - в объявлениях и газете.
Адвокаты Матеоса Хатламаджияна подали ходатайство о приобщении документов, подтверждающих гражданско-правовые отношения между ассоциированными членами и СПК. Несмотря на возражения представителя потерпевших, документы были приобщены к делу и исследуются в ходе допросов.