В деле руководителя «Колхоза им. Мясникяна» нестыковки

Фото: колхоз имени Мясникяна.

В Азовском городском суде продолжают слушать дело в отношении председателя одного из передовых молочных хозяйств донского региона - генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. Его обвиняют в причинении имущественного вреда на сумму 800 миллионов рублей 89 акционерам в результате реорганизации СПК в Акционерное общество.Еще в 2022 году несколько бывших акционеров АО «Колхоз им. Мясникяна» написали заявление на Матеоса Хатламаджияна. Они посчитали, что им нанесли материальный ущерб в результате реорганизации СПК в акционерное общество. Единственным обвиняемым в деле оказался Матеос Хатламаджиян. Следствие длилось два года. По словам адвоката Людмилы Лопаткиной, оно сопровождалось многочисленными нарушениями. К примеру, 90 процентов допросов проведены сотрудниками оперативных служб в школе №2 или по месту жительства акционеров пенсионного возраста, одновременно допрашивалось по 5-6 человек. На заявлениях о преступлении на имя замначальника СО ГСУ Лысенко В.В. нет штампа о регистрации в Книге учета совершения преступлений, талон уведомления не выдавался. На заявлениях об ознакомлении с материалами дела нет дат, а текст печатный и одинаковый для всех. Без дат и регистрационных печатей. По словам адвоката, потерпевшие даже не помнят, какие документы и когда подписывали.Пока шло следствие, работники хозяйства неоднократно обращали внимание общественности и правоохранительных органов на нарушения и восстановить справедливость. В феврале 2025 года сотрудники АО «Колхоз им. Мясникяна» обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с видеообращением, в котором рассказали о давлении на предприятие и призвали его сохранить одно из ведущих животноводческих хозяйств региона.На фото: уборка зерновых колосовых в 2023 г.Слушания по делу начались 16 сентября. На первом заседании должны были заслушать потерпевших, однако защита попросила дать слово обвиняемому. Гендиректор пояснил, что ему непонятно в чем его обвиняют, если переход из СПК в АО был вызван необходимостью. На основании заключения Ревизионного Союза, вся процедура реорганизации соответствовала законодательству. Вопрос о реорганизации рассматривался на заседании правления, затем представлен на обсуждение общего собрания. Большинство проголосовало за создание акционерного общества. Информация с повесткой собраний размещалась в районной газете «Заря». Документы для проведения собрания и сама процедура проведены квалифицированным юристом в области корпоративного права.Матеос Хатламаджиян сообщил, что предварительное расследование проводилось с грубыми нарушениями УПК, его доводы и ходатайства стороны защиты игнорировались, а обвинительное заключение не соответствует обстоятельствам дела. Никакого ущерба, тем более имущественного, ни акционерам, ни предприятию, причинено не было. Дело в том, что никто из членов СПК или акционеров не может владеть имуществом в колхозе. Всё имущество принадлежит акционерному обществу, а ранее СПК. Акционеры владеют только своими акциями и земельными долями, которые они сдают в аренду. Все акционеры, ранее члены СПК, вправе участвовать в собраниях, вносить предложения, обжаловать решения общих собраний. Но у них есть все права и обязанности, в первую очередь, соблюдать Устав.При этом, к материалам уголовного дела не приобщены многие документы, имеющие непосредственное отношение к делу.На суде присутствующие заявители пытались оказать психологическое давление на обвиняемого и состав суда. Они прерывали речь криками и репликами, создавая напряженную обстановку. Судье пришлось несколько раз призывать их к порядку.Представитель потерпевших и гособвинения задали вопрос о распределении прибыли в обществе. Матеос Хатламаджиян ответил, что все вопросы, в том числе прибыли, решаются коллегиально. Прибыль направлялась на развитие хозяйства, модернизацию, строительство новых корпусов и закупку современной техники. Деятельность АО, показатели работы находятся в свободном доступе.На фото: праздничное мероприятие в честь 90-летнего юбилея колхоза.На допросе потерпевших по делу 23 сентября первой дала показания Рита Хатламаджиян. До 2019 года она работала на предприятии бухгалтером и написала одно из первых заявлений на гендиректора.Женщина стала членом СПК после получения наследства от мужа. У нее было две земельные доли и имущественный пай. На суде она заявила, что узнала о нанесенном ей ущербе от других акционеров. В ноябре 2022 года она приехала в Ростов, где написала на гендиректора заявление. При этом, женщина призналась, что ни разу не читала устав предприятия и не ходила на собрания акционеров.В свою очередь, защитники подсудимого Людмила Лопаткина и Вячеслав Котельников отметили, что показания в суде и в материалах дела отличаются. Согласно первым показаниям, Рита узнала о «преступлении» от правоохранительных органов и посещала собрания после увольнения. У других допрошенных акционеров тоже нашлись несоответствия.В общей сложности, на суде уже были допрошены 10 потерпевших. Большинство из них не смогли дать конкретных объяснений по обстоятельствам дела. Из них трое были членами СПК на момент реорганизации и недовольны своим увольнением. Их ответы о причиненном ущербе были невнятными: Рита Хатламаджиян согласилась с расчетом ущерба, сделанным следователями, хотя не понимала его сути. Чувараян Хачерес указал, что ущерб заключается в том, что с 1991 года паи не увеличивались. Арам Багаджиян был недоволен размером заработной платы, а Сурен Кураян не понимал, зачем колхоз строит новые объекты, при это он не посещал собрания из-за нехватки времени.Все потерпевшие убеждены, что являются собственниками имущества колхоза, хотя закон и Устав АО четко указывают, что имущество принадлежит акционерному обществу, а ранее принадлежало СПК.Среди потерпевших есть бывшие члены правления колхоза. Они подтвердили, что все вопросы деятельности предприятия действительно обсуждались на заседаниях правления и общего собрания, а информация о решениях публиковалась открыто - в объявлениях и газете.Адвокаты Матеоса Хатламаджияна подали ходатайство о приобщении документов, подтверждающих гражданско-правовые отношения между ассоциированными членами и СПК. Несмотря на возражения представителя потерпевших, документы были приобщены к делу и исследуются в ходе допросов.