В Новошахтинске возобновили электроснабжение после атаки БПЛА. Об этом рассказали в «Донэнерго».

В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 24 октября случился пожар в Новошахтинске. Из-за происшествия свыше полутора тысяч жителей остались без электричества. В светлое время суток аварийные службы приступили ремонту повреждений. К 13:30 свет в домах смогли полностью восстановить.

- В мероприятиях были задействованы три бригады энергетиков в количестве 15 человек и четыре единицы спецтехники, - сообщили в компании.


Как уточнил глава города Сергей Бондаренко, электроэнергия подается в полном объеме.
Фото: Нейросеть
