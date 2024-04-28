Рыбак в Ростовской области выловил редчайшего солнечного окуня

Фото: Михаил Лебедев

В Каменском районе Ростовской области рыбак сумел поймать редчайшую для региона рыбу - солнечного окуня. Необычный улов попался Михаилу Лебедеву 25 апреля на озере в хуторе Михайловка.Мужчина повидал много видов рыбы, но очень удивился этому улову. Он впервые поймал солнечного окуня.- Брал две поплавочки на озерцо. Червь, никаких прикормок, - рассказал рыбак.Солнечный окунь - редкая рыба для нашей местности. Впервые он появился в Европе почти 200 лет назад в качестве аквариумной рыбки. Позже рыба была расселена в водоемах Франции в качестве промысловой, была также широко распространена в Германии. В водоемах нашей страны такая рыба встречается крайне редко. Например, в Ростовской области ее впервые выловили только пять лет назад. Ее можно поймать в водоемах Белой Калитвы, Донецка и Каменска.Неудивительно, что Михаил не сразу понял, что за улов ему попался. Он попытался посмотреть в интернете, но связи на водоеме не было. Рыбак решил отпустить свой улов. Только дома он узнал, какую редкую рыбу поймал.Отметим, в 2023 году ученые сообщали о резком увеличении числа окуня в Дону, что может плохо влиять на фауну водоема. Причина заключается в том, что солнечный окунь хорошо приспосабливается к новым условиям и быстро размножается. Он питается ракообразными, личинками и молодью рыбы, что плохо сказывается на численности молодняка в водоемах.