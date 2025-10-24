Новости
В Ростовской области игра ребенка с зажигалкой привела к пожару в квартире

В Ростовской области игра ребенка с зажигалкой привела к пожару в квартире. Возгорание произошло в Шахтах 23 октября.

В тот день ребенок был в одной из квартир многоэтажки на улице Евгения Кобылкина. Он нашел оставленную зажигалку и стал с ней играть. Когда он поднес ее слишком близко к вещам, пламя перекинулось на них. За считанные минуты огонь охватил кладовку. Вероятно, малыш испугался и побежал к маме. Женщина успела выбежать на улицу вместе с тремя детьми. К счастью, в произошедшем никто не пострадал.

- Пожар площадью 10 квадратных метров потушили 12 специалистов с помощью пяти пожарных машин, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
