В донских реках обнаружен новый вид рыбы





В реках Ростовской области обнаружен новый вид рыбы. Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») выявили в донских водах солнечного окуня.



Экспедиция научно-исследовательского института рыбного хозяйства обследовала пять участков реки Северский Донец в районах впадения в неё притоков Большой Каменки, Глубокой, Калитвинца, Калитвы и Быстрой, а также участок реки Калитва в Белой Калитве и у хутора Крутинского.



Особое внимание учёных привлекли экземпляры солнечного окуня. Это небольшая, как правило, не больше ладони, североамериканская рыба. Впервые она была завезена в Западную Европу как аквариумная рыба в конце XIX века. Позже она широко расселилась в европейских водоемах.







В Азово-Черноморском бассейне этот вид появился в начале ХХ века, первоначально в Румынии. Затем солнечный окунь постепенно стал заселять бассейны Дуная, Днестра, Южного Буга и Днепра. В Румынии, Молдавии и на Украине он стал довольно обычной рыбой.

- В последние четыре года солнечный окунь отмечается в российской части реки Северский Донец в районе городов Донецк Ростовской области и Каменск, - рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Вехов. - Наше исследование выявило его распространение в реке вплоть до города Белая Калитва. Пока еще это очень редкий вид в Донце.



По словам специалиста, пока в Донце эта рыба встречается достаточно редко. Во время экспедиции учёные выловили только 29 экземпляров. Солнечный окунь попадается гораздо реже, чем привычные для Северского Донца виды, как уклейка, густера, плотва, горчак, окунь, голавль, красноперка. Но его можно встретить чаще, чем щуку и судака.



