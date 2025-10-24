Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В школе Донецка у школьника во время урока сгорел смартфон

В школе Донецка у школьника во время урока сгорел смартфон

Утром 24 октября в донецкой школе № 13 Ростовской области произошел инцидент: у шестиклассника во время урока загорелся мобильный телефон.

Как рассказывают свидетели, в процессе занятия у ученика задымился аккумулятор сотового. По предварительной информации, мальчик пытался разобрать устройство прямо в классе. Когда от аккумулятора пошел дым, школьник, испугавшись, отбросил телефон в сторону. После падения на пол произошло возгорание.

Благодаря оперативной реакции пожарной сигнализации, все учащиеся были эвакуированы из здания. Вызывать пожарных не потребовалось. Сотрудники школы быстро справились с локальным возгоранием линолеума на площади около 10 квадратных сантиметров.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.