В школе Донецка у школьника во время урока сгорел смартфон

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Утром 24 октября в донецкой школе № 13 Ростовской области произошел инцидент: у шестиклассника во время урока загорелся мобильный телефон.Как рассказывают свидетели, в процессе занятия у ученика задымился аккумулятор сотового. По предварительной информации, мальчик пытался разобрать устройство прямо в классе. Когда от аккумулятора пошел дым, школьник, испугавшись, отбросил телефон в сторону. После падения на пол произошло возгорание.Благодаря оперативной реакции пожарной сигнализации, все учащиеся были эвакуированы из здания. Вызывать пожарных не потребовалось. Сотрудники школы быстро справились с локальным возгоранием линолеума на площади около 10 квадратных сантиметров.