В Новошахтинске свыше 500 человек остаются без света из-за атаки БПЛА

В Новошахтинске еще около полутысячи жителей остаются без света из-за ночной атаки БПЛА. Об этом рассказал глава города Сергей Бондаренко.

Над Ростовской областью в ночь на 24 октября было уничтожено 34 беспилотника. К сожалению, последствия зафиксировали в Новошахтинске. В городе из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения в светлое время суток.

- Полностью восстановить электроснабжение специалисты Западных электросетей обещают к 15 часам, - уточнил Сергей Бондаренко.
Фото: Нейросеть
