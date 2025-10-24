В Новошахтинске свыше 500 человек остаются без света из-за атаки БПЛА

- Полностью восстановить электроснабжение специалисты Западных электросетей обещают к 15 часам, - уточнил Сергей Бондаренко.

Фото: Нейросеть

В Новошахтинске еще около полутысячи жителей остаются без света из-за ночной атаки БПЛА. Об этом рассказал глава города Сергей Бондаренко.Над Ростовской областью в ночь на 24 октября было уничтожено 34 беспилотника. К сожалению, последствия зафиксировали в Новошахтинске. В городе из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения в светлое время суток.