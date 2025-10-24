Приговоренная во Вьетнаме к пожизненному заключению Мария Дапирка вышла по УДО

Фото: Соцсети

Жительница Ростова-на-Дону Мария Дапирка, приговоренная во Вьетнаме к пожизненному заключению, вышла на свободу условно-досрочно. Информацию об этом распространил портал DonDay, ссылаясь на собственные источники.В 2014 году в аэропорту Вьетнама Дапирка была задержана при попытке незаконного провоза наркотиков, спрятанных в специально оборудованном тайнике в ее багаже. В соответствии с вьетнамскими законами, за подобное преступление предусмотрено самое суровое наказание. Четыре года она провела в заключении, ожидая вынесения приговора. Впоследствии смертный приговор был заменен пожизненным заключением, а усилия адвокатов позволили добиться ее перевода отбывать наказание в Россию.Летом 2024 года ее этапировали в колонию, расположенную в Ростовской области, где после десятилетней разлуки она смогла увидеться со своей семьей.Российский суд признал Марию Дапирку виновной в контрабанде наркотических веществ и приговорил к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом время, проведенное ею во вьетнамской тюрьме с 2014 по 2018 годы, было пересчитано по формуле: один день за полтора дня в российской колонии. Согласно этим расчетам, ее срок в колонии Ростовской области должен был закончиться в январе 2026 года.Около года Мария Дапирка отбывала наказание в одной из колоний Ростовской области. В марте 2025 года юристы Дапирки приступили к оформлению документов, необходимых для подачи прошения об условно-досрочном освобождении. Согласно информации, полученной из достоверных источников, летом 2025 года Дапирка была освобождена из колонии досрочно.