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В реке Дон растет популяция солнечного окуня

В реке Дон растет популяция солнечного окуня
В Ростовской области в реке Дон растёт популяция солнечного окуня.Об этом сообщил главный специалист Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Дмитрий Вехов.


Солнечный окунь является опасным видом рыбы. Учёные зафиксировали, что в 2024 году он стал активно размножаться. 

Внешний вид этих рыб очень разнообразный и зависит от среды обитания. Тело сплющено с боков. Взрослая особь достигает длины 30 сантиметров, в России длина обычно меньше — около 15 сантиметров. Плавники тянутся по всей длине тела. Глаза крупные, расположены в верхней части головы. Чешуя твёрдая, плотно прилегает к телу. Стоит упомянуть, что солнечный окунь наносит урон рыбному хозяйству, поедая молодь ценных видов
Фото: АзНИИРХ
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