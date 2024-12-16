В реке Дон растет популяция солнечного окуня

Фото: АзНИИРХ

В Ростовской области в реке Дон растёт популяция солнечного окуня.Об этом сообщил главный специалист Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Дмитрий Вехов.Солнечный окунь является опасным видом рыбы. Учёные зафиксировали, что в 2024 году он стал активно размножаться.Внешний вид этих рыб очень разнообразный и зависит от среды обитания. Тело сплющено с боков. Взрослая особь достигает длины 30 сантиметров, в России длина обычно меньше — около 15 сантиметров. Плавники тянутся по всей длине тела. Глаза крупные, расположены в верхней части головы. Чешуя твёрдая, плотно прилегает к телу. Стоит упомянуть, что солнечный окунь наносит урон рыбному хозяйству, поедая молодь ценных видов