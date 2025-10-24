Помещения трех старинных особняков в центре Ростова пустили под аренду

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону стали доступны для аренды площади в трех исторических постройках, являющихся архитектурными памятниками и расположенных в самом центре города. Соответствующие предложения появились на популярном онлайн-ресурсе объявлений.В регионе довольно часто встречаются объявления о продаже или сдаче в аренду зданий, представляющих историческую ценность. Не так давно сообщалось о выставлении на торги векового особняка, известного как «Дом М. Солопова», где останавливался знаменитый актер В. Папазян. Также на продажу был выставлен старинный дом Давыдова.Помещение в историческом здании на улице Суворова можно арендовать за 750 тысяч рублей ежемесячно. Речь идет о Доме биржевого сообщества, возведенном в 1912 году в стиле модерн, который играл ключевую роль в экономической жизни города, где осуществлялись торговые операции и сделки с валютой и акциями.Фасадное помещение в «Жилом доме Г. Хаджаева» на Социалистической, площадью 20 квадратных метров, предлагается арендаторам за 35 тысяч рублей в месяц. Это отреставрированный особняк 19 века, также признанный памятником истории и культурыВ «Доме Маслитиной» (Доходном доме Ворожеина) на Большой Садовой можно арендовать площади в 324 квадратных метра за 460 тысяч рублей ежемесячно. Помещение охватывает два этажа здания, возведенного в 1890 году. До революционных событий оно принадлежало купчихе П. Масалитиной, а впоследствии, после реставрационных работ, пострадало от пожара.