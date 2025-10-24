На Дону к уголовной ответственности привлекут трех молодых людей за поджог электровоза

Фото: Западное МСУТ СК России

За совершение поджога электровоза в Ростове к ответственности перед законом привлекут троих молодых граждан. Информация об этом была предоставлена Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте.Обсуждается инцидент, произошедший на станции Ростов-Товарный. В середине декабря прошлого года два юноши и девушка совершили преднамеренный поджог локомотива. Выяснилось, что незадолго до этого молодые люди получили в одном из мессенджеров сообщение о возможности заработать 150 тысяч рублей. Для получения этой суммы им требовалось выполнить определенную задачу. Без долгих раздумий они приняли предложение. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за "Террористический акт, совершенный группой лиц".Два юноши, возрастом 18 и 16 лет, заключены под стражу в следственном изоляторе. Третья участница преступления, 16-летняя девушка, находится под домашним арестом.