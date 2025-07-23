Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В аварии с иномаркой в Ростовской области пострадал 15-летний подросток на мопеде

В аварии с иномаркой в Ростовской области пострадал 15-летний подросток на мопеде

В Ростовской области 15-летний подросток на мопеде пострадал в аварии с иномаркой. Жуткая авария произошла на атодороге Кашары — Морозовск вечером 22 июля.

Согласно предварительным данным, юный водитель мопеда начинал движение с обочины. По существующим правилам дорожного движения он обязан был уступить дорогу приближающемуся транспортному средству и лишь затем продолжить путь. Однако, подросток, по всей видимости, попытался быстро пересечь дорогу, что привело к столкновению на скорости с автомобилем "Ситроен", за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что 15-летний подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.