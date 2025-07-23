В аварии с иномаркой в Ростовской области пострадал 15-летний подросток на мопеде

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области 15-летний подросток на мопеде пострадал в аварии с иномаркой. Жуткая авария произошла на атодороге Кашары — Морозовск вечером 22 июля.Согласно предварительным данным, юный водитель мопеда начинал движение с обочины. По существующим правилам дорожного движения он обязан был уступить дорогу приближающемуся транспортному средству и лишь затем продолжить путь. Однако, подросток, по всей видимости, попытался быстро пересечь дорогу, что привело к столкновению на скорости с автомобилем "Ситроен", за рулем которого находился 41-летний мужчина.В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что 15-летний подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.