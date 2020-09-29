Отопительный период досрочно стартовал в Ростовской области

В Ростовской области 30 сентября стартовал отопительный сезон 2020-2021 годов. Отопление включили в 18 школах и 22 детских садах Кашарского районе. Информацию об этом опубликовало правительство донского региона.Начало отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток. Однако в некоторых районах области отопление включают раньше.Напомним, прошлом году отопительный период стартовал второго октября. Тогда Кашарский район также стал одним из первых, где пустили тепло в дома.