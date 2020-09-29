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Отопительный период досрочно стартовал в Ростовской области

Отопительный период досрочно стартовал в Ростовской области
В Ростовской области 30 сентября стартовал отопительный сезон 2020-2021 годов. Отопление включили в 18 школах и 22 детских садах Кашарского районе. Информацию об этом опубликовало правительство донского региона.

Начало отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток. Однако в некоторых районах области отопление включают раньше.

Напомним, прошлом году отопительный период стартовал второго октября. Тогда Кашарский район также стал одним из первых, где пустили тепло в дома.

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