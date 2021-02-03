В Ростовской области увеличился показатель зараженных коронавирусом

Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличился до 1 559 на 100 тысяч населения. За сутки с 4 по 5 февраля он вырос на восемь единиц.Коэффициент распространения инфекции сохранил значение предыдущего дня - 0,97. Число зараженных при этом не уменьшилось. За минувшие 24 часа COVID-19 подхватили 364 человека. По информации регионального правительства, большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии пациентами с коронавирусом стали 65 530 человек. Среди них 2 762 не смогли побороть инфекцию. За последние сутки вирус забрал жизни 16 женщин от 51 года до 88 лет и 13 мужчин от 42 до 83 лет.Несмотря на то, что в Ростове растет число зараженных, губернатор донского региона заявил о возможности частично снять ограничения в области. Такую систему Василий Голубев предложил назвать «Светофором». Для этого необходимо создать карту, на которой муниципалитеты будут отмечены красным, желтым или зеленым цветами. В первых двух случаях нужно будет соблюдать ограничения или даже ужесточать их, а в последнем - ослабить карантинные меры.