Под колеса «ГАЗели» в Ростове попал 20-летней парень на самокате

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В Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадал молодой человек, управлявший электросамокатом. Инцидент случился 5 августа около дома №115 по улице Ленина.Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель», которому 27 лет, совершал левый поворот на перекрестке, где отсутствуют светофоры. В этот момент на проезжую часть выехал 20-летний парень на самокате, что привело к столкновению транспортных средств.По сведениям, предоставленным областной Госавтоинспекцией, в результате аварии травмы получил именно водитель самоката. Пострадавшего с различными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.