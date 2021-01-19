В Ростовской области увеличился показатель зараженных COVID-19

В Ростовской области растет показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 20 по 21 января он увеличился на девять единиц и достиг значения 1 425 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему остается неизменным и держится на отметке 1.При этом зараженных опасным вирусом меньше не становится. За прошедшие 24 часа медики выявили 390 случаев заболевания. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 59 878 жителей донского региона. Из них 2 422 пациента ковидных госпиталей скончались. По информации правительства области, умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, течение которых усугубил коронавирус. За минувшие сутки опасная инфекция забрала жизни 25 человек. Это 12 мужчин от 50 до 82 лет и 13 женщин от 36 до 88 лет.