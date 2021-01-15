На Дону растет показатель заболевших коронавирусом

В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 18 по 19 января он вырос на девять единиц и достиг 1 406 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 остается на единице. Несмотря на стабильность этого значения, инфицированных меньше не становится. По информации регионального правительства, за сутки медики выявили 392 новых случая заражения. Из них 163 - пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте по количеству новых заболевших оказалась молодежь от 18 до 45 лет (125 человек). Диагноз подтвердился у 63 пенсионеров от 66 до 79 лет и 12 пожилых дончан старше 80 лет. Вирус не обошел стороной даже детей - COVID-19 подхватили 26 несовершеннолетних.Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 59 100 жителей региона. Из них 2 370 пациентов не смогли побороть болезнь. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 12 мужчин в возрасте от 62 до 93 лет и 10 женщин от 55 до 85 лет.